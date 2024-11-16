جريمة مروعة.. ابن يقتل أمه ويدفنها في حفرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وأحالت النيابة العامة المتهم "طه.س.ح"، سائق، في القضية رقم 13025 /2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 1770 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه في يوم 2023/8/5 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتلها.

ونفاذًا لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به، وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتمًا أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضًا فجثم فوق جسدها ماضيًا في إنهاء ما انعقدت عليه عزائمه، بنية إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات، والتي أودت بحياتها ثم أوراها الثرى في حفرة أعدها لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.