مصرع وإصابة 3 أطفال انهارت عليهم شرفة عقار في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 2 آخرين بجروح وكسور، اليوم السبت، بعدما انهارت عليهم شرفة شقة سكنية بعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المعمورة البلد بحي المنتزه ثان في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار آخر شارع صيدلية العائلة بمنطقة المعمورة البلد ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الأول على أطفال أثناء لهوهم بالشارع.

أسفر الانهيار عن مصرع طفلة وإصابة طفلين آخرين بنزيف وجروح وكسور، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.