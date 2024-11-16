بالصور- رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحافظ بني سويف يفتتحان مقرا جديدا

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المقر الجديد لنيابة ثالث، داخل مبنى مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جاء ذلك بحضور وفد من أعضاء الهيئة، ضم: المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار د. محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد ناجح، وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشار غالب محي الدين، وكيل إدارة النيابات للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح، مدير المراسم.

وبعد مراسم الافتتاح، تفقد رئيس الهيئة، والمحافظ مبنى مجمع النيابات، الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع، ويتكون من بدروم ودور أرضي، وثلاثة طوابق علوية، تضم مكاتب إدارية، وقاعات متعددة الأغراض، و مناطق استقبال، إضافة لغرف خدمات، والذي جرى تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنية التي تدعم منظومة التحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة على أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث في مجمع النيابات ببني سويف، يأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة لتحديث وتطوير مقارها على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على توفير الدعم اللازم لأعضائها من خلال تحديث التجهيزات وتطوير المقار، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في أسرع وقت.

وشدد محافظ بني سويف، على أن القيادة السياسية كانت من أولوياتها دعم منظومة العدالة في مصر، وذلك من منطلق وإيمان راسخ بأن الدول تُبنى بالعدل وتُستدام بالحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد ركائز منظومة العدالة في مصر، حيث تُعد الذراع المقوّم والداعم لمنظومة العمل التنفيذي والإداري، بما يساهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بشكل إيجابي على كافة نواحي حياة المواطن، لاسيما على مستوى جودة الخدمات.