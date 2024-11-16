طولها 5 أمتار.. تورتة عملاقة تزين ختام مولد مارجرجس في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، اختتم الزائرون لدير مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر احتفالات مولده السنوي بتقليد مميز، حيث قُدمت تورتة عملاقة بطول 5 أمتار كهدية للحاضرين. التورته، التي أعدها الشاب نادر أيوب مينا، أصبحت جزءًا من الاحتفال السنوي، حيث يجتمع محبو الشهيد مارجرجس للمشاركة في هذا الحدث الذي يضفي أجواء من السعادة على زوار المولد.

وقال بيان للدير إن ذلك جاء بحضور ومباركة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا يؤانس والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورتة التى كانت تتزين بصور والشهيد العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثانى، وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير.

ويأتى ذلك احتفالًا لذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد فى فلسطين، بديره العامر فى الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

يقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام فى شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة فى محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بالإضافة إلى انتشار واسع لقوات الأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات بجميع أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.







