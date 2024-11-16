من زمن الفراعنة إلى اكتشاف الأنسولين.. أول متحف لتاريخ مرض السكري بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية- محمد البدري:

فكرة مبتكرة أطلقها المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، تمثلت في إقامة متحف للسكري، هذا المتحف الفريد من نوعه يأخذ الزوار في رحلة عبر تاريخ مرض السكري وتطور علاجاته، مما يجعله تجربة تعليمية وتوعوية مميزة.

ويُعد هذا المتحف الأول من نوعه في الإسكندرية ومصر، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الوقاية من مرض السكري وتعزيز المعرفة حول تطور علاجاته.

فكرة مبتكرة

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المركز الإفريقي لخدمات صحةالمرأة، صاحبة فكرة المتحف، إن "متحف السكر" هو مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الوعي بمرض السكري وتقديم معلومات قيمة حول تطور علاجاته؛ لافتة إلى أنها أرادت تقديم تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والتوعية بالسكري مما يجعله وجهة مميزة لكل من يرغب في فهم أعمق لهذا المرض وتأثيره على المجتمع.

وأضافت أن المتحف يقدم تاريخ مرض السكري بداية من زمن الفراعنة وحتى عصر الاكتشافات الحديثة مع عرض تطور العلاجات بدءًا من اكتشاف الأنسولين وصولاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العلاجات الحالية.

وكان مرض السكري معروفًا منذ زمن الفراعنة، حيث تم وصف أعراض المرض السكري في بردية إيبرس، وهي واحدة من أقدم الوثائق الطبية المعروفة، والتي تعود إلى حوالي 1550 قبل الميلاد.

تجربة تفاعلية

ويتيح المتحف للزوار فرصة مشاهدة نماذج وأدوات طبية قديمة وحديثة، بالإضافة إلى عروض تفاعلية تشرح كيفية تطور فهمنا لمرض السكري وعلاجاته، ويمكن للزوار أيضًا مشاهدة أفلام وثائقية قصيرة تسلط الضوء على قصص نجاح المرضى في التعامل مع المرض.

جانب توعوي

لا يقتصر المتحف على الجانب التاريخي فقط - وفقا لمدير المركز - بل يركز أيضًا على التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من مرض السكر، وتشمل الفعالية توزيع مطويات توعوية وإجراء فحوصات طبية مجانية للحضور، مثل تحليل السكر العشوائي وقياس ضغط الدم.

أنشطة متزامنة

على هامش إقامة المتحف قدم فريق الإدارة الطبي للمركز خدمات عمل تحليل السكري وقياس ضغط الدم، إلى توزيع مطويات توعية عن مخاطر الإصابة بالسكرى لجميع الحضور خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمى لمرض السكر

كما أقام المركز الإفريقي معرضا للمنتجات الغذائية الصحية لتقديم وجبات صحية وقليلة السعرات للزائرين في إطار اهتمام المركز بالتمكين الاقتصادى للمرأة.