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ضبط مطبعة داخلها 18 ألف كتاب مقلد بشبرا الخيمة

12:49 م السبت 16 نوفمبر 2024

تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مطبعة تقوم بطبع ونسخ كتب وأغلفة روائية مقلدة ومنسوخة من كتب أخرى بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

كما جرى ضبط المدير المسئول عن المكتبة في شبرا الخيمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية تفيد قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المطبعة، وجرى ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

مديرية أمن القليوبية ضبط مطبعة أجهزة الأمن
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