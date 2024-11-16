جثة مجهولة على القضبان.. مصرع شاب دهسه قطار في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، أسفل عجلات قطار نتيجة لمروره الخاطئ لمزلقان الإخصاص شمال مدينة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص، ما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شاب مجهول الهوية بسبب العبور الخاطئ للمزلقان، ما تسبب في إصابته بجروح متفرقة ونزيف متعدد بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق