بالصور- محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير العدل لبحث عدد من الملفات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات والتنسيق المشترك.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ.

وتبادل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، الدروع التذكارية، معربان عن تقديرهما للجهود المتبادلة في خدمة الوطن وحماية حقوق المواطنين.