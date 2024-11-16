"شتاء دافئ".. توزيع 10 آلاف بطانية بوديان جنوب سيناء- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تجوب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، والقرى والوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة، لتوزيع البطاطين على المواطنين الأكثر احتياجًا ضمن حملة "شتاء دافئ"، لمواجهة برد الشتاء القارس، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر عرفات، أمين التنظيم.

وقال النائب مجدي بيومي، أمين الحزب بالمحافظة، إن حملة "شتاء دافئ" تستهدف توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين لمواجهة فصل الشتاء، خاصة داخل المناطق الصحراوية، مؤكدًا على استمرار دعم سكان هذه المناطق والسعي الدائم لتوصيل كافة الخدمات إليهم خاصة في مجال الصحة.

وأوضح أمين الحزب في تصريح اليوم، إنه من المقرر أن يجرى إطلاق قافلة طبية يوم الأحد المقبل بمدينة سانت كاترين طبية تضم عدة تخصصات مختلفة، منها "رمد، نساء وتوليد، أذن وأنف، قلب، مخ وأعصاب، باطنة ، وغيرها"، مشيرًا إلى أن القافلة تتضمن عيادات متنقلة غير ثابتة، بحيث تجوب الوديان حتى تصل إلى منازل المواطنين.

وأشار إلى أنه جاري الإعداد والتجهيز لإجراء 500 عملية عيون بالمجان، تتضمن إزالة المياه البيضاء للمواطنين الغير قادرين على مستوى المحافظة من خلال التنسيق مع أمانات المدن والوحدات الحزبية، مؤكدًا أنه جاري تكثيف دور أمانات الحزب في مدن المحافظة مع تفعيل الدور المجتمعي بكثافة من خلال تنفيذ عددًا من القوافل الطبية والبيطرية في مختلف المدن، بجانب الدور السياسي من خلال الأمناء والهيئة البرلمانية للحزب لحل القضايا الشائكة التي تواجه المواطنين.

ومن جانبه قال ياسر عرفات، أمين التنظيم بالمحافظة، إن مبادرة "شتاء دافئ" تأتي يجري تنفيذها كل عام بداية من فصل الشتاء، وذلك ضمن حزمة الفعاليات والمبادرات الخدمية التي تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.







