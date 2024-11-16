"اللحمة بـ 290 والبيض بـ 150جنيه".. منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بهدف التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية وبيض المائدة ومنتجات الثروة الحيوانية بأسعار مخفضة في مقرات المديريات الخدمية والوحدات المحلية.

خلال الاجتماع، كلف المحافظ مديري المديريات ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية بتخصيص منفذ في كل مديرية ومركز وحي، وتجهيزه لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، حيث سيتم توفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بسعر 150 جنيه للطبق. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لضمان استقرار توافر السلع للمواطنين ومنع المغالاة في الأسعار.

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للتصدي لمحاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار. وشدد على ضرورة فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة في كافة القرى والمراكز، لمحاربة جشع بعض التجار والحد من الاحتكار.

ووجه أبوالنصر، رؤساء المراكز ومديري المديريات بتجهيز المنافذ في أسرع وقت ممكن، لتوفير اللحوم وبيض المائدة بالأسعار المخفضة المتفق عليها، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم من السلع. وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر.