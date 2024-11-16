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قطع التيار الكهربائي 6 ساعات عن هذه المناطق في البحيرة

11:13 ص السبت 16 نوفمبر 2024

قطع التيار الكهربائي

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، فصل الكهرباء عن 5 مناطق اليوم السبت ولمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحًا.

وأوضحت الوحدة أن قطع الكهرباء يأتي بسبب فصل مغذى كهرباء الضهرية، وذلـك لأعمـال الصيانة على شبكة الجهد المتوسط.

وحدد البيان الأماكن المتأثرة وهي: "أبو شادى ، الشعيرة ، كنيسة الضهرية ، الخوالد وتوابعها ، الضهرية "

إيتاى البارود محافظة البحيرة فصل الكهرباء قطع التيار الكهربائي
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