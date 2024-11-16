إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 13 شخصًا، اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل المزرعة اليابانية، قرية السماينة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قرية السماينة مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها