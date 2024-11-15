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مصرع شخص صدمه موتوسيكل خلال عبور الطريق فى الدقهلية

11:41 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

مصرع شخص

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الدقهلية - رامي محمود:

لقي مسن مصرعه بعدما صدمه موتوسيكل أمام مركز شباب قرية منية سندوب بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد هيثممنصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بأحد الأشخاص مصرعه في الحال في المنطقة بين سندوب ومنية سندوب أمام مركز الشباب علي طريق "المنصورة - اجا ".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ ، وتبين مصرع "عبدالحميد محمود مصطفى العوضى، 70 سنة، مقيم بمنية سندوب".

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الموتوسيكل وقائده وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث سير عبور الطريق سندوب الدقهلية
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