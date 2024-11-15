مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم 10 قامات فنية

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، 10 قامات مسرحية من مختلف دول العالم، بينهم مخرج شاب حاصل على جائزة أفضل شخصية مسرحية، وهو محمد جبر.

وكرم المهرجان أيضا اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتسلم الجائزة الدكتور مدحت الكاشف، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك، رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنان سيد خاطر، وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، وأحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والفنان علاء مرسي، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا، والفنانة حلا عمران من سوريا، والفنان السوري ممدوح الأطرش، والدكتور سعيد السيابي من سلطنة عمان.

وكرم المهرجان هذه القامات المسرحية بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وعدد من الفنانين وضيوف المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.