مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بموتوسيكل علي طريق قرى" أبو الصير- صدفا" بنطاق مركز مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع المدعو " احمد هاني سعد صادق، 18 سنة"، وإصابة "محمود وهبه محمود السيد، 18 سنة، والسيد احمد سلامه، 18 سنة".

وتبين نقل الأهالي جثة المتوفى الى منزل أسرته ونقلت الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.