مازن الغرباوي: اسم إلهام شاهين سيزين الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب

جنوب سيناء - رضا السيد :

أعلن الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن الدورة العاشرة من المهرجان التي من المقرر إقامتها عام 2025 ستحمل اسم النجمة إلهام شاهين.

ورحب رئيس المهرجان، بجميع الحضور على أرض السلام في سيناء مدينة شرم الشيخ الساحرة الجميلة الرائعة، المدينة الخضراء الذكي التي تعد قبلة السياحة العالمية، وحاضنة أكبر وأفضل وأهم المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات على تنوع أهدافها السامية.

وأشار إلى أن أحد العلامات البارزة في استضافة شرم الشيخ للمهرجانات الهامة استضافتها لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته التاسعة بعد نجاح النسخ الثمانية السابقة، موضحا أن المهرجان حدث ثقافي تنويري متميز يؤكد دور شرم الشيخ كعاصمة للسلام والاستدامة والتواصل بين شعوب العالم.

ولفت إلى مدينة شرم الشيخ استضافت المهرجان على مدار تسع سنوات، مما كان له الأثر الإيجابي الملموس في تجميع المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، وصهر خبراتها وتجاربها معاً لتشكل سبيكة وجدانية ثقافية نادرة لتبادل الخبرات والإبداع على أرض مصر الحضارة والتاريخ والإبداع.

وأوضح أن هذا المهرجان يعد منصة عظيمة لتعزيز الروابط الثقافية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإبداعي والثقافى بين مصر والعالم، ويؤكد ذلك ما يعكسه شعار المهرجان لهذا العام في نسخته التاسعة ( المسرح من أجل السلام )، والذى يؤكد على رؤية المهرجان ودور ورسالة الفن في تدعيم وبناء جسور التواصل والتلاقى بين ثقافات العالم المختلفة، حيث تشكل رؤيتنا هذه جزءاً من إطار رؤية مصر 2030، وإستراتيجية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية نحو تنمية سيناء وخاصة جنوب سيناء بمدنها التسعة وأقاليمها التنموية الخامسة، والتى تأخذ شرم الشيخ منها موقع صدارة استضافة المؤتمرات والمهرجانات الدولية خاصة تلك التى تتسم أهداف فعالياتها بالطابع الثقافي التوعوي وبما يعزز السمة والصبغة الدولية والعالمية الفريدة لشرم الشيخ".



ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، و اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.