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لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. بيان هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين

10:23 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

جولة ميدانية لمحافظ الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، عن إجراء صيانة وقائية بمحطة الفلترة والقياس وإضافة الرائحة لشركة العامرية للصناعات الدوائية ومحطة الفلترة المغذية لمنازل العامرية.
وأفاد بيان صادر عن المحافظة، بأن أعمال الصيانة للمحطتين المشار إليهما بالكيلو 25 طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وأول طريق الكافوري بحي العامرية ثان تبدأ من الساعة الثامنة صباح غد السبت.
وأشار البيان، إلى أن هذه الأعمال قد ينتج عنها انبعاث رائحة غاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة، مناشدة المواطنين عدم الانزعاج في حالة انتشار رائحة الغاز ولا داعي للقلق نهائيًا.

محافظ الاسكندرية رائحة الغاز محطة الفلترة
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