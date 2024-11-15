بحضور إلهام شاهين وعلاء مرسي.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي/ في دورته التاسعة، وتوافد عدد من نجوم المسرح العربي والعالمي على الريد كاربت، قبل حفل افتتاح الدورة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتي تحمل اسم الدكتور المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

ومن أبرز الحضور على الريد كاربت، الفنانة إلهام شاهين والفنان علاء مرسي، والفنان أحمد نبيل، والفنانة منال سلامة، والفنان أحمد وفيق، والمخرج الكبير عصام السيد، النجم والبروفسير الروسي ميخائيل جوريفوي، الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، والفنانة التونسية صابرين شعباني، مدير إدارة المسرح بدائرة الشارقة أحمد بو رحيمة، الفنانة حلا عمران، الدكتور سيد خاطر، المخرج محمد جبر، الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني.

ضمت قائمة الحضور، الفنان العالمي قسطنطين كرياك، المخرج ممدوح الأطرش، الدكتور سعيد السيابي، الكاتبة والفنانة اريكا مولدفان، الدكتورة كاملة الهنائي، المخرج كابيلا ايرديلكارا عضو لجنة تحكيم مسابقة المونودراما دراما، أحمد الرواس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، الأستاذ عادل شمس عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل والنشء، والإعلامي ماجد لفته العابد، الفنان أحمد شاكر، الأستاذة الدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف، المذيعة بوسي شلبي ، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا دكتور ثامر العربيد، الفنان أحمد شاكر، الفنانة عزة لبيب، الدكتورة مروة عودة، عضو لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع، وعدد كبير من النجوم والمسرحيين .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، و اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.