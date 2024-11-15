رحيل مفاجئ يهز أسرة.. سقوط بلكونة على رأس عامل بشارع "سكة سندوب" في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقى حداد مصرعه إثر سقوط بلكونة عليه حال مروره بشارع سكة سندوب بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط بلكونة عقار قديم بشارع سكة سندوب بالقرب من مكتب البريد القديم فوق شخص ووفاته فى الحال.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع "السيد ملح"، حداد، تصادف مروره أسفل عقار قديم مكون من ثلاث طوابق علوية، وسقطت أجزاء كبيرة من البلكون مما تسبب فى وفاته.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقل مسئولي حي غرب المنصورة إلى مكان الواقعة وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار تمهيدا لإزالته حتى سطح الأرض.

من جهته قال أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، إن العقار صادر له قرار إزالة وهو ملك ورثة إسماعيل زاهر، وهو عبارة عن دور أرضي و3 أدوار علوية.