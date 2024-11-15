إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، داخل منزلهم بمركز الواسطى محافظة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "سنية.م.أ"، 34 عامًا، وأبنائها "نور.ن.س"، 12 عامًا، و "مودة.ن.س"، 6 أعوام، و"نورهان.ن.س"، 5 أعوام، و "قمر.ن.س"، 4 أعوام، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي فاسد، فى منزلهم.

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.