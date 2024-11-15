تأجيل مباراة كفر الشيخ ودكرنس بسبب مدافعه محمد شوقي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن نادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة الفريق الأول مع نظيره نادي دكرنس ضمن منافسات الأسبوع الثامن بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" المجموعة الثانية لأجل غير مسمى بناء على طلب إدارة النادي بسبب الحالة النفسية للاعبي الفريق بسبب زميلهم محمد شوقي.

وكانت إدارة نادي كفر الشيخ تلقت إخطارًا عبر الفاكس من وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد على تأجيل المباراة المقرر انطلاقها باكر السبت على ملعب نادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ بشأن تأحيل المباراة.

وأكد أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لنادي كفر الشيخ، في تصريحات لمصراوي أن مجلس إدارة النادي برئاسة المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس النادي تقدم بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي مع دكرنس في منافسات الاسبوع السابع بدوري القسم الثاني الممتاز "ب".

ولفت إلى أن أسباب مطالب مجلس إدارة النادي للمدير التنفيذي باتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق مع دكرنس تعود للظروف التي يمر بها الفريق والنادي بسبب سقوط مدافع الفريق محمد شوقي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية في مباراة الفريق مع القزازين في منافسات الأسبوع السادس.

وقال مدير نادي كفر الشيخ إن تواجد مدافع الفريق محمد شوقي في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي لتلقيه العلاج جراء ما حدث له في مباراة القزازين أصاب جميع زملائه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحالة نفسية سيئة.

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