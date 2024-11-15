إحالة 13 طبيباً للتحقيق بسبب الغياب في كفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر محافظة القليوبية، جولة للمرور على الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة.

وجرى المرور على الوحدة الصحية بقرية تصفا، ومتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من مدى تواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكذلك الإداريين، كما جرى التأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين.

وكشفت جولة المرور على الوحدات الصحية، عن خروج 13 طيبًا دون سند قانوني أثناء عملهم، وجرى إعداد مذكرة بذلك وعرضها على الجهات المختصة للتحقيق حفاظا على حقوق المرضى في الكشف والعلاج كما جرى المرور على مركز شباب تصفا.

وأوضح المحاسب محمد غنيم رئيس المركز والمدينة، أنه يتم المرور على جميع القطاعات الخدمية بجولات مفاجئة للوقوف على مدى إنجاز الأعمال وتقديمها للمواطنين لإشعاع الرضا بين جموع المواطنين.