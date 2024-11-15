"مش بنقطع أرزاق حد".. محافظ المنيا يتابع التزام المحلات بعدم إشغال أرصفة الطرق -صور

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تنفيذ توجيهاته المتعلقة بمنع الإشغالات والتعدي على الأرصفة وحرم الطريق بحي أرض سلطان بشمال مدينة المنيا، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص المحال التجارية .

وأكد المحافظ، حرصه على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرزاق أصحاب المحلات وضمان راحة وسلامة المواطنين، وأكد أنه لن يتسبب في قطع أرزاق أحد، و ملتزمون بتوفير بدائل ونشاطات مرخصة تتماشى مع احتياجات أهالي المنطقة وتضمن سلامتهم دون إزعاج أو تعديات.”

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات لمراقبة مدى التزام أصحاب المحال بعدم التعدي على الأرصفة، واستغلالها في أنشطة تجارية ومنع أي حالة إشغال فى مهدها.

رافق المحافظ، خلال الحملة نائبه الدكتور محمد أبو زيد وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق والجهات المعنية.