تفاصيل جديدة تكشفها المعاينة الأولية لمسرح جريمة قتل تاجر الأعلاف وزوجته بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب تأكد مقتل تاجر أعلاف وزوجته داخل مسكنهما الكائن بجوار المجمع الطبي، فى ظروف غامضة.

وكشفت مصادر لـ"مصراوي"، أن شقيق المجني عليه ونجلته ذهبا لمنزل الضحايا، لكنهم لم يستجيبوا لطرقات الباب، ما دفعهم للدخول، ليجد الرجل، شقيقه وزوجته جثتين هامدتين داخل المنزل، وعلى الفور أبلغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، بعثرة محتويات دولاب غرفة النوم، انتشار الدماء حول الجثتين، ووجود آثار ضربات على رؤوس الضحايا أفضت لوفاتهم، فيما عثر على ملابس منتشرة بأرضية الغرفة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل مسكنهما بقرية دلهمو بنطاق المركز، وتبين أن المجني عليه الأول يُدعى "جمعة.ع.ا" 53 عامًا، وزوجته "نجلاء.ف.ش" 45 عامًا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مقتل تاجر أعلاف وزوجته داخل مسكنهما في المنوفية