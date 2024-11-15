قوافل حياة كريمة تقدم خدماتها لـ 2579 مواطنًا في جنوب سيناء -صور

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عددًا من القوافل الطبية "حياة كريمة" بالوديان والقرى والتجمعات البدوية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف القوافل الطبية العلاجية لضمان وصول الخدمة الطبية للأماكن التي يصعب الوصول إليها.

وقالت الدكتورة مروة السيد عطية، مدير القوافل الطبية بالمديرية، إنه جرى إطلاق القوافل الطبية تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، مؤكدة أنه جرى على مدار 15 يوم فقط منذ بداية شهر نوفمبر الجاري تقديم الخدمات الطبية لـ 2579 مواطنًا، بواقع، توقيع الكشف الطبي على 624 مواطن بعيادة الباطنة، و 385 بعيادة الأطفال، و510 بعيادة العظام، و 408 بعيادة الجلدية والتناسلية.

وأوضحت مديرة القوافل الطبية، في تصريح اليوم، أنه جرى توقيع الكشف على 349 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 57 بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، و 246 بعيادة الأسنان، مشيرة إلى أنه جرى تقديم خدمات التحاليل بمعمل الدم إلى 624 حالة، و 171 حالة بمعمل الطفيليات.

وتابعت : كما جرى تقديم خدمة الكشف المبكر للأمراض المزمنة للضغط والسكر لـ 365 مواطن، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية لـ 503 مواطن، إضافة إلى صرف الدواء لعدد 1764 مواطن، وتحويل 32 مواطن لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الكشف والعلاج علي نفقة الدولة.

وأشارت إلى أنه جرى إطلاق تلك القوافل بوديان مجيرح بمدينة نويبع، ووادي مجرح والعصلة بمدينة دهب، ووادي الشرفاء والرويسات بمدينة شرم الشيخ، وقريتي الوادي والجبيل بمدينة طور سيناء.