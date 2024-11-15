الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا للكرتونة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات السريعة لتنفيذ مبادرة خفض أسعار بيض المائدة، وذلك من خلال توفير 75 ألف بيضة يوميا من البيض المحلي والتركي المستورد، بسعر يبدأ من 140 إلى 150 جنيها للكرتونة.

وكشف بيان محافظة الدقهلية، توفير البيض التركى المستورد بجانب البيض البلدي، وذلك لزيادة كمية المعروض فى السوق، بالإضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لضخ كميات كبيرة من اطباق البيض البلدى ب فى السلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف بيان المحافظة، أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وجه بالاجتماع مع كبار أصحاب مزارع إنتاج البيض لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار البيض والعمل على إيجاد حلول جذرية، والاجتماع بأصحاب مزارع الدواجن المتوقف نشاطها مؤقتا لدراسة أسباب ذلك، و التوجيه نحو تيسير إجراءات إعادة فتحها مرة أخرى.

من جانبها أعلنت الدكتورة إيمان سماحة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمحافظة الدقهلية، ضخ ٢٥٠٠ طبق بيض المائدة بمنافذ السلع الدائمة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة كدفعة أولى.

وأشارت سماحة، إلى أن محافظ الدقهلية كلف بتوافر أطباق بيض المائدة بمعارض السلع الدائمة نطاق حى شرق المنصورة وحى غرب المنصورة والسنبلاوين، بالاضافة إلى ٢٠ منفذ تابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بسعر يتراوح من ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيها للطبق.

ولفتت إلى أن هناك تنسيق مع جهاز مستقبل مصر، والمستشار العسكرى للمحافظة، وإدارة الإنتاج الحيوانى، ومديرية التموين، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالغرفة التجارية بالمحافظة، نحو ضخ عدد أكبر من أطباق البيض بسعر مناسب للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة بيع وتداول الأطباق المعروضة حاليا بالمنافذ، للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد، علي أن يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين والتسهيل عليهم.