بالصور.. محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العتيق بجبل تقوق

أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة، بمسجد العتيق بجبل تقوق، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية

وألقى خطبة الجمعة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، والتى جاءت بعنوان "المال العام وحرمة التعدي عليه".



وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الاستماع لمطالب أهالى جبل تقوق فى القطاعات الخدمية المختلفة، حيث أعطى توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الجولات والزيارات الميدانية بكافة المدن والمراكز تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والهدف منها الالتحام المباشر مع المواطنين والوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لسرعة تحقيقها، ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

وتابع: "بجانب الجولات الميدانية فإن مكتبى مفتوح لجميع أهالى أسوان، ولا توجد أى إستثناءات، لأننا نعمل لتحقيق المصلحة والصالح العام، فيما قدم أهالى جبل تقوق شكرهم لمحافظ أسوان على الاستجابة المستمرة لتلبية أي مطالب، والتفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى الجماهيرية الخاصة بهم، والتى تمثلت فى تنفيذ أعمال رصف للطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية، علاوة على تنفيذ الخدمات المتنوعة التى تصب فى صالحهم".