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وفاة الوالدين ونجاة الأبناء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث مروع على طريق "الخارجة - أسيوط" -صور

02:18 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث مروع على طريق الخارجة - أسيوط (4)
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    وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث مروع على طريق الخارجة - أسيوط (2)
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    وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث مروع على طريق الخارجة - أسيوط (3)
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    وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث مروع على طريق الخارجة - أسيوط (5)
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد طريق "الخارجة - أسيوط"، اليوم الجمعة، حادثا مأساويا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، وذلك إثر انقلاب السيارة الملاكي التي كانت تقلهم.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الخارجة- أسيوط" كان يستقلها 6 أشخاص من أسرة واحدة، ونتج عن الحادث مصرع: عمر صبحي عبد ربه 40 عاما الزوج ، أمنية علي سعيد 35 عام الزوجة، علي سعيد عبد الله 70 عاما، محمد عمر بركة 65 عاما، وإصابة أدم عمر صبحي 11 عاما، بغيبوبة، نور عمر صبحي 8 سنوات بغيبوبة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات محافظة أسيوط.

وفاة 4 أشخاص طريق الخارجة أسيوط الوادي الجديد انقلاب السيارة مدير أمن الوادى الجديد أسيوط
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