الصحة تغلق مستشفى خاص و3 معامل بالإسكندرية وتنذر 11 منشأة أخرى بسبب مخالفات -صور

ضبط مخزن مخالف في المنوفية لتجميع دقيق مدعم وبيعه بشكل غير قانوني

الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت لجنة من وزارة الصحة والسكان، مستشفى خاص و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية لمخالفتها التراخيص، وأنذرت 11 منشأة أخرى بتلافي المخالفات خلال مدد 15 و30 يوما.

جاء ذلك ضمن حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بمرحلتها الثالثة في مختلف المحافظات بهدف التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

وشكلت وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة الإسكندرية، لجنة مكونة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظة، وقامت اللجنة بالمرور على 13 معمل تحليل خاص و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

وأوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن اللجنة أصدرت قرارات فورية بإغلاق 3 فروع لمعامل شهيرة لمخالفتها اشتراطات الترخيص، فيما تم إنذار 5 معامل أخرى متنوعة بتلافي المخالفات خلال 15 يوماً.

وأشار إلى أنه جرى إغلاق مستشفى خاص لمخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وإنذار 4 مستشفيات خاصة أخرى بتلافي المخالفات خلال 30 يوماً، وإنذار مستشفيين آخرين بتلافي المخالفات خلال 15 يوماً.

وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتواجد عمالة غير مؤهلة.

وأكد الدكتور زكي أن اللجنة قامت بالمرور على 3 مستشفيات أخرى لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها.

وشدد على حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.