مقتل تاجر أعلاف وزوجته داخل مسكنهما في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أقارب تاجر أعلاف بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، على جثته مع زوجته مقتولين داخل مسكنهما.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل مسكنهما بقرية دلهمو، وتبين أن المجني عليه الأول يُدعى "جمعة.ا" 53 عامًا، تاجر أعلاف، وزوجته "نجلاء.ف" 45 عامًا، ووجود آثار بعثرة في دولاب الغرفة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.