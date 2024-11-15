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"صرف الإسكندرية" تنظم ندوات توعية وزيارات لطلاب الجامعات -صور

01:58 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    زيارات وندوات توعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

وضعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برنامج توعوي متكامل لطلاب الجامعات، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة"، وطبقًا لأهداف خطط التوعية المائية، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار إلى أن البروتوكول يتناول إقامة ندوات توعية لطلاب الجامعة بمختلف الكليات متضمنًا زيارات ميدانية لمحطات المعالجة من أجل معرفة طرق المعالجة الحديثة لمياه الصرف الصحي.

وأضاف أن الفعاليات استهدفت طلاب كليات "التمريض، العلوم، السياحة والفنادق، الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية، منوهًا أنه من المقرر أن تستمر الندوات خلال العام الدراسي الجاري.

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية طلاب الجامعات مبادرة بداية جديدة محمود نافع جامعة الإسكندرية
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