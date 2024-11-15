3 مصابين في حادث أتوبيس أمام كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة (صور)

ضبط مخزن مخالف في المنوفية لتجميع دقيق مدعم وبيعه بشكل غير قانوني

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم أتوبيس أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع بدائره القسم.

انتقل رجال الامن والإسعاف وتبين تصادم أتوبيس أسفر عنه إصابة 3 حالات جرى نقلهم إلى مستشفى النيل منهم حاله خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.