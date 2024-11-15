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مصرع وإصابة 3 في حادث على الطريق الدائري بالمنيا

01:14 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

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المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة بدراجة بخارية، على الطريق الدائري قرب منطقة كدوان جنوب مدينة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة وحالتي إصابة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "ع. ف" 28 سنة، عامل، وإصابة كلا من "ا.ي. ا" 17 سنة، طالب، و"س. ع" 15 سنة، طالب، مقيمان بمدينة المنيا.

جرى نقل الجثة و المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث اصطدام سيارة دراجة بخارية مديرية أمن المنيا الأجهزة الأمنية
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