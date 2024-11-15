محافظ جنوب سيناء: السياحة الإيطالية تحتل المركز الرابع بين الجنسيات الوافدة إلى شرم الشيخ

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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الدكتور فيديريكو نوفيلينو، القنصل الإيطالي بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، الذي يضم فابيو بروتشين، القنصل الفخري الايطالي بشرم الشيخ، والدكتورة فايزة فريد، المنسق القنصلي لجنوب سيناء، والمستشار وليد زكريا، المستشار القانوني للسفارة بجنوب سيناء، لبحث سبل زيادة السائحين الايطاليين الى شرم الشيخ والتعاون في عدد من المجالات المختلفة.

وأعرب القنصل الإيطالي عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء خلال زيارته الرسمية لشرم الشيخ، مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا على المستوى الرسمي والشعبي، مطالبًا بزيادة أعداد السائحين الايطاليين الوافدين إلى شرم الشيخ، وخاصة مع قرب احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، لافتًا إلى أن ترتيب السياحة الايطالية الوافدة إلى شرم الشيخ هو الرابع بالنسبة للجنسيات الوافدة إليها، متمنيًا أن يصعد الترتيب للمركز الأول كما كان في الماضي القريب.

وأوضح المحافظ أن الأحداث الجارية حاليًا زادت السياحة الوافدة من كافة دولة الجوار إلى المقاصد السياحية بجنوب سيناء بنسب أعلى عن مثيلتها في السنوات الماضية، وهذا يعطي مؤشرًا ايجابيًا بمدى الأمان واستمتاع ورغبة السائحين من دول الجوار بشرم الشيخ بعيدًا عن تصاعد الأحداث.

وخلال اللقاء عرض محافظ جنوب سيناء، بشكل موجز خطط التنمية المستدامة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والجغرافية، وتشمل قطاع رأس سدر كبوابة تنموية للمحافظة مع مشاريع اقتصادية متنوعة، ومنطقة أبو زنيمة وأبو رديس مع التركيز على الصناعات المعدنية والمحجرية والبترولية بها، وقطاع سانت كاترين والطور بقدراتهما الدينية والتاريخية خاصة منطقة جبل التجلي، وقطاع شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة بأنواعها، وقطاع طابا ونويبع كمنطقة لوجستية تسعى لتلبية احتياجات دول الجوار في التصدير.

كما استعرض المحافظ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين كفرصة استثمارية متميزة يسهم في تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية رائدة، مؤكدًا أنه توجد مساعي لتطوير البنية التحتية السياحية بمدن جنوب سيناء السياحية، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السياحة العالمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي.

كما تناول اللقاء ايضًا بحث سبل التعاون في مجال التعليم وخاصة بعد الموافقة على إنشاء جامعة ايطالية بالقاهرة، وذلك بافتتاح فرع لها بجنوب سيناء في إطار زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة.

وطالب المحافظ عرض نوعية الدراسة بكليات تلك الجامعة لدراسة اختيار موقع مناسب لمقر فرع جامعة طبقًا للتخصصات سواء كانت صناعية أو سياحية وبيئية، لتحقيق أعلى عائد من الاستفادة، مشيرًا افتتاح معهد للسياحة والبيئة والثروة السمكية" نانو تكنولوجي" تابع لجامعة السويس بإحدى مدن خليج العقبة، لتدريب السكان المحليين، وفتح آفاق وفرص عمل جديدة في مجال السياحية.

ودعا محافظ جنوب سيناء، إلى استضافة وفد من شركات السياحة والدبلوماسيين ووسائل الإعلام الإيطالي ، لزيارة شرم الشيخ ونقل الصورة الحالية الصحيحة للشعب الايطالي، مؤكدًا أن الايطاليين مرحب بهم على أرض جنوب سيناء.

من جانبه، أكد القنصل الايطالي، أنه سيبعث رسالة تأكيد وطمأنة لوزارة الخارجية الايطالية يؤكد فيها على عدم وجود أية مشكلات لدى السائحين الايطاليين بشرم الشيخ، وأنه لا يوجد أي تأثير للأحداث الجارية على الحركة السياحية بشرم الشيخ.

كما أكد أن السائحين الايطاليين لا يواجهون أية مشكلات ويستمتعون بوجودهم في شرم الشيخ، وأن هذا الأمر قد لمسه بنفسه على أرض الواقع، موضحًا أن شرم الشيخ وجهة أولى دائمًا لاختيار السائحين الايطاليين.

وقال إنه سيدعو كافة شركات السياحة لزيادة الوفود الايطالية إلى المقاصد السياحية بجنوب سيناء مشيرًا لزيارة رئيسة وزراء ايطاليا "جورجيا ملوني" إلى شرم الشيخ كأول مدينة تزورها عقب توليها رئاسة الوزراء بإيطاليا ثم زيارتها إلى القاهرة ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توطيد العلاقات، وتبع ذلك زيارة عدة وزراء ايطاليين إلى القاهرة بغرض توطيد العلاقات والتأكيد على الرغبة الصادقة في زيادة سبل التعاون في مجالات مختلفة منها السياحة والتعليم والصناعة.