بالصور– رأس سدر تحقق إنتاجاً قياسياً من زيت الزيتون

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جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، معصرة الزيتون بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، التابعة سير العمل بها والتأكيد على النظافة وجودة الزيت المنتج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن العمل بالمعصرة يسير على أكمل وجه، مشيرا إلى إنتاج 5879 طن زيت بالمعصرة، مؤكدًا على استمرار العمل بها، واستقبال الزيتون من المزارعين لبدء عملية العصر حتى انتهاء الموسم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يجري استخدام التفل الناتج عن عملية العصر في تصنيع الكموبست وإعادة تدويرها للاستفادة منها، لافتًا إلى أنه جرى إقامة مصنع للأعلاف بتجمع البسايسة التابع لقرية رأس مسلة برأس سدر، على مساحة 600 متر، بتمويل وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لإنتاج نحو 9 أنواع من العلف الحيواني، مما سيسهم في الحد من أزمة غلاء أسعار العلف التي يعاني منها مربي الحيوانات والدواجن بالمحافظة.

وأضاف أنه جرى أيضًا إنشاء مصنع للمخللات ومعصرة زيتون بنفس التجمع، مما يوفر العديد من فرص العمل لأهالي التجمع، إضافة إلى توفير منتجات عالية الجودة وبسعر أقل مقارنة بشرائها من المحافظات الأخرى.