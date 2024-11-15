محافظ جنوب سيناء يبحث دعم تنشيط السياحة الدينية اليونانية إلى سانت كاترين

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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جريجوريوس ميستاكيدس صاحب ومؤسس أقدم شركة يونانية متخصصة في السياحة الدينية وتنظيم أفواج الحج للمسيحيين اليونانيين إلى دير سانت كاترين، بمدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث سبل دعم تنشيط السياحة الدينية اليونانية إلى سانت كاترين بشكل خاص، وكافة مدن جنوب سيناء بشكل عام.

وخلال اللقاء تناول الطرفان العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان على المستوى الشعبي والرئاسي، والتي امتدت على مر العصور بين البلدين لامتلاكهم صفات واتجاهات مشتركة، ويمثلان أقدم الحضارات البشرية على وجه الأرض، وهما الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية.

كما جرى بحث دعم تنشيط السياحة الدينية اليونانية إلى سانت كاترين مدن جنوب سيناء، بعد تقديم المحافظ لعرض مختصر تناول الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها المحافظة من خلال الإستراتيجية التنموية الشاملة لمدن المحافظة، والتي حظيت بدعم رئيس الجمهورية، والتي بموجبها تسعى المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات أهمها الاستثمارات والسياحية، وضرورة التركيز في المرحلة القادمة على التسويق العالمي لتلك المشروعات وبخاصة مشروع "التجلي الأعظم" الذي يعد طفرة حضارية في مجال السياحة الثقافية والدينية.

وقال رئيس الشركة، إن شركته ستضاعف من جهودها في سبيل دعم هذا التعاون مع الجانب المصري في مجال زيادة الأفواج السياحية، وكذا التسويق الإعلامي إلى كافة دول أوروبا.

وطالب محافظ جنوب سيناء، بترشيح أكثر من اسم لشركات دولية وعالمية متخصصة في إدارة المشروعات التراثية والسياحية العملاقة، للنظر في إمكانية مدى الاستفادة من تلك الترشيحات مع باقي الأسماء المتاحة لإدارة مشروع "التجلي الأعظم" على أرض سانت كاترين.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء إلى رئيس الشركة، مجسما لدير سانت كاترين تكريما وتقديرا له.

ويأتي هذا اللقاء على أثر الزيارة التي قام بها محافظ جنوب سيناء إلى مدينة أثينا الأسبوع الماضي، وعقده عدة لقاءات هامة مع رجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من أصحاب الشركات السياحية اليونانية، وكذا عدد من كبار المسؤولين اليونانيين، وكان على قمة تلك اللقاءات لقاء المحافظ بالأنبا ديمانيوس، مطران دير سانت كاترين خلال رحلته العلاجية في اليونان.