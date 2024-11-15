ضبط عدس و حلاوة طحينية مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو جرام عدس أصفر، و 10 كراتين حلاوة طحينية، و10 أجولة مقرمشات وجميعها مجهولة المصدر لدى عدد من التجار في نطاق المحافظة، فضلا عن ضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص، وتم التحفظ على 200 لتر سولار و بنزين .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كيلو جرام قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلا عن تحرير 27 محضرا لعدد من البائعين لعدم الإعلان عن الأسعار، و عدم حمل شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.