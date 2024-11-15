إدارة السيرك الروسي تنفي شائعة هروب أسد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفت إدارة السيرك الروسي العالمي في بورسعيد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هروب أسد من السيرك المقام في شارع طرح البحر بحي الشرق.

وأكدت الإدارة، في بيان رسمي، أن هذه الأنباء مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة: "مع كامل احترامنا للجميع ولشعب بورسعيد العظيم، لا يوجد أي سبب للقلق أو ترويج شائعات، ونهيب بالجميع تجنب إثارة الذعر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتسبب في نشر أخبار كاذبة تمس سمعة السيرك".

وأضافت إدارة السيرك أن السيرك الروسي يعمل في بورسعيد منذ 15 عامًا دون تسجيل أي حوادث تسببت في قلق أو ذعر للسكان.