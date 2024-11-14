على أنغام السمسمية.. افتتاح تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005

الإسماعيلية - مصراوي:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مساء الخميس، باستاد هيئة قناة السويس الجديد في الإسماعيلية.

يشارك في التصفيات منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر.

استقبل الدكتور محمد شيحة، مدير البطولة، وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر، مدير الأمن، وجمال علام، رئيس اتحاد شمال إفريقيا، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والرياضية.

تضمن حفل الافتتاح فقرات استعراضية قدمتها فرقة الإسماعيلية التراثية تحت إشراف الفنان ماهر كمال، حيث أدت عروضًا على أنغام السمسمية وأغنية "بتغني لمين يا حمام" و"مصر بتسلم عليكم" باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفي الجولة الأولى للتصفيات، فاز منتخب تونس للشباب على نظيره الليبي بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي تونس الصادق محمود ويوسف بشة من ضربة جزاء، فيما سجل عمر الحراق هدف ليبيا.

أدار المباراة الحكم الجزائري لطفي بقويسة وحصل الصادق محمود على لقب رجل المباراة.

كما خسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 2-1، وسجل هدفي المغرب سعد الحداد وعثمان معما، بينما سجل هدف مصر محمد سمير. أدار اللقاء الحكم التونسي نعيم حسني وحصل المغربي معاد ضحاك على لقب رجل المباراة.

بهذا الفوز، تصدر منتخبا تونس والمغرب الجولة الأولى للتصفيات برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما لم تحصد منتخبات مصر وليبيا أي نقاط.