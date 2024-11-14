ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه والاتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط ثلاثة أشخاص بدائرة القسم لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين على الطريق العام والاتجار في المخدرات.

أثناء مرور النقيب إبراهيم خضر، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والقوة الأمنية المرافقة له على الطريق الدائري، رصد ثلاثة أشخاص هم: "يوسف.و.إ" (20 سنة، عاطل)، و"أحمد.ح.ع" (20 سنة، عاطل، وشهرته "فرخة")، و"عمر.ن.ي" (17 سنة، سائق توك توك)، يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات عكس الاتجاه.

وعند استيقافهم، عُثر بحوزتهم على سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة".

اعترف المتهمون بتكوينهم التشكيل العصابي لسرقة المواطنين بالإكراه والاتجار بالمخدرات، وأن الأسلحة المضبوطة تستخدم في تنفيذ الجرائم والدفاع عن تجارتهم غير القانونية.

حرر المحضر رقم 31723 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2024، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.