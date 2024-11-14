حادث تصادم مروع في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة ترصد بدايته (فيديو وصور)

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الإسكندرية - محمد عامر:

رصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بشارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن تحطم سيارتين وانقلاب ميكروباص.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بشارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص ما أدى إلى انقلابه واصطدامه بسيارة ملاكي أخرى تصادف وقوفها بالشارع المشار إليه.

أسفر الحادث عن تلفيات كبيرة وتحطم السيارات الثلاث، فيما جرى رفع السيارات من الشارع الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية بمنطقة سموحة وإعادة تسيير حركة المرور.

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الحادث أثناء محاولة سائق الميكروباص الانعطاف يمينًا من أقصى اليسار واصطدام قائد الملاكي بسرعة عالية به من الخلف وانقلابه من قوة الاصطدام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.