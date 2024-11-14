مجلس تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

بني سويف - حمدي سليمان:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، على تخصيص عدد من قطع الأراضي، سواء من أملاك الدولة أو التبرعات، لإقامة مشروعات خدمية في قطاعات التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والحماية المدنية في مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن القرار تخصيص 15 قيراطًا من أملاك الدولة في عزبة التلاية التابعة لمجلس قروي مازورة لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، وتخصيص مساحة 1225 مترًا مربعًا في عزبة الصعايدة بنفس المجلس القروي لإقامة معهد ديني أزهري للمرحلة الابتدائية في مركز سمسطا.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة 2100 مترًا في عزبة رشدي التابعة لقرية الدير بمجلس قروي براوة في مركز إهناسيا لإنشاء مدرسة تعليم أساسي مع إطلاق اسم زوجة المتبرع على المدرسة، وتخصيص 1400 مترًا مربعًا في قرية كفر أبوشهبة بمجلس قروي ننا لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي). كما وافق المجلس على تخصيص 700 مترًا مربعًا لتوسعة مدرسة الشوبك الابتدائية، و4000 مترًا مربعًا من أملاك إحدى الجمعيات الزراعية بقرية الشروق لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

وتضمنت القرارات أيضًا تخصيص 840 مترًا مربعًا تشمل مبنى الوحدة المحلية القديم بقرية دنديل في مركز ناصر لضمها للمدرسة الابتدائية المشتركة "1" في القرية لتوسعتها، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة 950 مترًا في قرية نزلة الزاوية بمجلس قروي هلية لإقامة معهد ديني أزهري ابتدائي.

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3464 مترًا مربعًا بشارع عبد السلام عارف في مدينة بني سويف لإقامة مكتبة ضمن منظومة مكتبات مصر، وتخصيص 1189 مترًا مربعًا في قرية إهوة بمجلس قروي باروط لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي. كما تمت الموافقة على تخصيص 175 مترًا مربعًا في قرية السعادنة بمجلس قروي إبشنا لإنشاء وحدة إطفاء لدعم منظومة الحماية المدنية، وتخصيص 2279 مترًا مربعًا من أملاك الدولة في قرية سنور شرق النيل لإقامة مركز شباب.