تغييرات شاملة في قيادات المحليات بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حركة تغييرات واسعة شملت 27 قيادة محلية على مستوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وسكرتيري الوحدات المحلية، ضمن خطة المحافظة لتجديد الدماء واختيار كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات وتلبية المطالب الجماهيرية وتحسين الأداء.

وأشار المحافظ إلى أن هذه التغييرات جاءت بعد تقييم شامل للأداء خلال الأشهر الماضية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العمل الحكومي والإداري، وبناءً على تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتهدف الحركة إلى تعزيز العمل الميداني السريع والتعامل الفوري مع مشاكل المواطنين لتحقيق جودة أفضل في الخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد كمال أن اختيار القيادات تم من خلال لجنة محايدة تضمنت مختصين، وتمت مراعاة النزاهة والالتزام الإداري والشخصي للمرشحين من خلال الجهات المعنية. وشدد على المتابعة المستمرة للأداء لضمان كفاءة القيادات.

وشملت الحركة تعيينات بارزة مثل:

إبراهيم سليمان رئيسًا لمركز ومدينة أسوان.

طه حسين رئيسًا لمركز ومدينة كوم أمبو.

عاطف كامل رئيسًا لمركز ومدينة إدفو.

أشرف فكري رئيسًا لمدينة البصيلية.

محمد جلال رئيسًا لمدينة الرديسية.

شوقي مصطفى رئيسًا لمدينة السباعية.

كما تضمنت تعيين نواب وسكرتيري الوحدات في مختلف المراكز مثل:

إبراهيم محمد محمود نائبًا لرئيس مركز ومدينة أسوان.

مايكل رفعت سكرتيرًا لمركز ومدينة أسوان.

مايسة حسن سكرتيرًا لمركز ومدينة نصر النوبة.

وشملت التعيينات أيضًا رؤساء أحياء مثل فاطمة صالح لحى الصداقة الجديدة ومحمد ربيع لحى غرب مدينة أسوان.