الطب البيطري بالغربية ينفي العثور على لحوم كلاب في محل جزارة بالمحلة (صور)

الغربية - مروة شاهين:

نفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، حملة مكبرة على محلات الجزارة في نطاق مدينة المحلة الكبرى، أسفرت عن ضبط 150 كيلوغرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، بعضها مختوم بختم مزور والبعض الآخر منتهي الصلاحية.

وأوضح الدكتور أمجد كمال أبو الخير، مدير إدارة الطب البيطري بالمحلة، أن الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضبط لحوم كلاب داخل محل جزارة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن اللحوم التي تم ضبطها هي لحوم مذبوحة خارج المجازر فقط.

وأشار أبو الخير إلى أن الحملة جاءت بعد تلقي شكاوى عن قيام أحد الجزارين ببيع لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر في منطقة سكة زفتى بمدينة المحلة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أطباء بيطريين ومن فرع سلامة الغذاء بالتنسيق مع مباحث التموين، والتي قامت بضبط 150 كيلوغرامًا من اللحوم المذبوحة بختم مزور ومنتهية الصلاحية داخل محل الجزارة المعني بالبلاغ.

وأكد مدير الطب البيطري أن الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمخازن تُنظم بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الجهات، وأنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.