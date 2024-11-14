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النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار العام وتفحص عيادات الطبيبة وسام شعيب (صور)

08:06 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار العام وتفحص عيادات الطبيبة وسام شعيب
  • عرض 4 صورة
    النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار العام وتفحص عيادات الطبيبة وسام شعيب
  • عرض 4 صورة
    النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار العام وتفحص عيادات الطبيبة وسام شعيب
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البحيرة - أحمد نصرة:

أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار، برئاسة المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، اليوم الخميس، معاينةً للمستشفى العام.

انتقل فريق من أعضاء النيابة يرافقهم أعضاء اللجنة التي شكّلتها النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، والتي شملت مدير إدارة الرعاية الحرجة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، واستشاري نساء وتوليد، ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة، وعضو من الشئون القانونية، إلى مقر المستشفى.

اطلعت اللجنة على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة لشهر نوفمبر 2024، وتم التحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص.

كما عاينت اللجنة قسم الحضَّانات بالمستشفى ومراجعة الحالات المحجوزة فيه، وفحصت سجلات القسم للتأكد من وضع الحالات المقيدة به، وتم تكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقرير عاجل للنيابة.

وفي سياق متصل، كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة وسام شعيب تمارس نشاطها فيها داخل مدينة كفر الدوار، لمعاينتها والتفتيش على أعمالها والتحقق من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.

النيابة الإدارية بكفر الدوار مستشفى كفر الدوار العام عيادات الطبيبة وسام شعيب الطبيبة وسام شعيب البحيرة
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