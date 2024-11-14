محافظ الإسكندرية يتفقد سوقًا ومصنعًا وأرضًا بأحياء وسط وغرب (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بأحياء وسط وغرب، شملت "سوق اليوم الواحد للمزارعين" في موقعه الجديد بجراج سينما أمير بمحطة الرمل، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ أن السوق يُعتبر الأول من نوعه في الإسكندرية، ويضم 20 عارضًا لبيع السلع الأساسية مثل الزيت، والسكر، والأرز، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، والخضروات.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية وفرت أطباء لتقديم خدمات صحية لرواد السوق تشمل قياس ضغط الدم ومستوى السكر، فضلًا عن توعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" ومبادرات علاج الأمراض المزمنة.

وأكد أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص.

وفي جانب آخر من الجولة، وجه المحافظ بإزالة جميع إشغالات الطريق الخاصة بالمحال التي تعيق حركة المارة على الرصيف في محطة الرمل، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن استغلال سائقي سيارات الأجرة للمواطنين وتقطيع خطوط السير.

وتضمنت الجولة تفقد الأرض المخصصة لإقامة مبنى حي غرب بشارع الخديوي في منطقة مينا البصل، والتي تبلغ مساحتها نحو 2400 متر مربع، وكذلك زيارة مصنع "وستكس" لتصنيع الأقمشة التابع لحي غرب والمكون من طابقين في شارع الخديوي.

واستفسر المحافظ عن حجم الإنتاج والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية، موجّهًا مديرة المصنع بإعداد دراسة جدوى شاملة لتطوير المصنع ورفع كفاءته في أسرع وقت ممكن.