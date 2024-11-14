تقدّم 1621 طالبًا وطالبة لانتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف و233 بالجامعة الأهلية

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية بالمحافظة، أن عدد المتقدّمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ 1621، في اليوم الأول لفتح باب الترشيح، من بينهم 648 طالبًا و613 طالبة، بينما بلغ عدد الذين جرى ترشيحهم بالجامعة الأهلية 233 طالبًا وطالبة.

وأكد رئيس الجامعة أن عملية التقدّم والترشّح في انتخابات الاتحادات الطلابية جرت في هدوء تام، وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، ولم تشهد أي اضطرابات. وسارت عملية تسجيل البيانات بسهولة ويسر، وقدّم خلالها مسؤولو رعاية الشباب كل الدعم للطلاب الراغبين في الترشّح، وسط إقبال كثيف من الطلاب، لأنها بمثابة تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجدول الزمني الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات يتضمن فتح باب الترشّح اليوم الخميس 14 نوفمبر، وإعلان الكشوف المبدئية في 17 نوفمبر، وتلقّي طلبات الطعون في اليوم الذي يليه، وفحص الطعون من أمناء اللجان ومساعديهم في 19 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية في 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 21 نوفمبر.

كما ستُجرى انتخابات الجولة الأولى في 24 نوفمبر، وجولة الإعادة في 25 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات أمناء الاتحادات الطلابية بالجامعات للجان ومساعديهم على مستوى الكليات في 26 من نفس الشهر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه في 27 نوفمبر.