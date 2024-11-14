تفاصيل جديدة في التحقيقات.. محامي سيدة التحاليل بكفر الشيخ يكشف كل شيء عن القضية - فيديو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف سامح ممدوح السبد، محامي سيدة التحاليل المتهمة بإثارة الفتنة وتكدير صفو الأمن العام بتشكيكها في إثبات نسب المرضى من خلال نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل ما جاء في تحقيقات النيابة معها.

وبث "مصراوي" عبر الصفحة الرسمية للموقع على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو مباشر مع محامي المتهمة سيدة التحاليل، أوضح فيه كل ما جاء في التحقيقات، بداية من إلقاء القبض عليها إلى إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأكد محامي المتهمة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المتهمة، وفقًا لما أقرته في تحقيقات النيابة، نشرت الفيديو الذي تسبب في المشكلة على منصة التواصل الاجتماعي بغرض التوعية وليس لإثارة الفتنة، بل كانت تحذر من الزنا وفقًا لما يقصده البعض برغبتهم في إجراء تحاليل "DNA" رغم عدم وجود إمكانيات لإجراء تلك التحاليل في معاملها.

وأوضح أن أي شخص يقصد معاملها لإجراء تحليل "DNA" كان يتم توجيهه إلى المكان المختص بإجراء ذلك التحليل، ولم تطلب من المواطنين إجراء التحليل في معاملها، بل كانت توجههم للإرشاد بالابتعاد عن أي عوامل تتعلق بالزنا دون أن تقصد تشكيكها في إثبات نسب المترددين على معاملها لإجراء التحليل.

وكشف المحامي عن أن المتهمة أقرت فعليًا أمام المستشار الدكتور محمد مختار شلبي، مدير نيابة الحامول، بحصولها على بكالوريوس في العلوم الزراعية، لكنها حصلت على دبلومة تؤهلها لممارسة اختصاص التحاليل الطبية.

وقال إنه جرى تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بممارستها اختصاص التحاليل الطبية، وتم إرفاق تلك المستندات في تحقيقات النيابة.

وكان المستشار الدكتور محمد مختار شلبي، مدير نيابة الحامول في كفر الشيخ، قد أمر اليوم الخميس بإخلاء سبيل سيدة تعمل في مجال التحاليل الطبية، شككت في إثبات نسب المرضى من خلال نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيما يعرف بـ"سيدة التحاليل الوهمية"، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

يأتي ذلك بعد عرض المتهمة على نيابة مركز الحامول اليوم الخميس، عقب حجزها 24 ساعة على ذمة التحريات لاستكمال التحقيقات معها بعد إلقاء القبض عليها بسبب التهم المنسوبة إليها.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات تدعى أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي خلاله إجراء تحاليل إثبات النسب "DNA" لعدد من المواطنين، وأشارت إلى أن أغلب نتائج التحاليل كانت تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي كشفت أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة كما ادعت، بل كانت تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وكانت تستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين أن الجهات المعنية سبق أن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مادية.