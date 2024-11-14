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قرار جديد من المحكمة بخصوص الطبيبة وسام شعيب

05:21 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الطبيبة وسام شعيب

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البحيرة - أحمد نصرة:

قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة كفر الدوار، اليوم الخميس، استمرار حبس الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو الحمل غير الشرعي للفتيات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة بدأت التحقيق مع الطبيبة ومواجهتها بـ 3 اتهامات تتمثل في التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، الجدل بعد نشرها فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول ما وصفته بحالات الحمل غير الشرعي.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة، أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.

الطبيبة وسام شعيب محكمة كفر الدوار حبس الطبيبة وسام شعيب فيديو الحمل غير الشرعي
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