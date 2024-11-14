البيض بـ 140 جنيهًا.. محافظ الدقهلية يتجول فى شوارع المنصورة وطلخا ويتفقد أسعار السلع -صور

محافظ الإسكندرية يتفقد سوقًا ومصنعًا وأرضًا بأحياء وسط وغرب (صور)

الطب البيطري بالغربية ينفي العثور على لحوم كلاب في محل جزارة بالمحلة

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، حالة عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على حالة النظافة العامة وإشغالات بالشوارع والميادين.

وتجول محافظ الدقهلية، فى شوارع طريق بلقاس، والمعاهدة، وصلاح سالم في طلخا ، وشوارع المشاية وبورسعيد والجلاء وساميه الجمل وأحمد ماهر بالمنصورة .

ووجه المحافظ، سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بالشوارع ومتابعة وجود صناديق القمامة أمام المحلات ومنع أية اشغالات بالشوارع.

كما تفقد مرزوق، منفذ بيع السلع الغذائية بحي غرب المنصورة، ووجه وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع، وأوضح أن البيض متوفر بالمنافذ بسعر مابين 140 الى 150 جنيها للطبق.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددا من مجمعات بيع السلع الغذائية للتأكيد على البيع بأسعار مخفضة وضرورة الإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة.

وتابع محافظ الدقهلية، كذلك حملة شرطة المرافق لإزالة الإشغالات بشارع الجلاء مؤكدا على استمرار حملات رفع الإشغالات والمخالفات من مختلف الشوارع والميادين.